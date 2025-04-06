Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, 71 ilde narkotik operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 1450 ekibin ve 3 bin 626 personelin katıldığı, 18 hava aracı ile 39 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda, 332 kilogram uyuşturucu madde ile 7 milyon 760 bin 690 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma komutanlıklarına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 15 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, 308 ekip ve 1987 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 152 kilogram uyuşturucu, 70 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.