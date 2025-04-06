Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde normal sezonu namağlup lider tamamlayan Kahramanmaraş Kipaş İstiklal Basketbol, Play-Off aşamasındaki başarılı performansını Final Grubu'nda da sürdürüyor. Temsilcimiz, grup aşamasındaki ikinci maçında Ada Yem Uşak Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Kipaş İstiklalspor, ilk yarıyı 45-32 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmayan temsilcimiz, sahadan 92-74’lük net bir galibiyetle ayrılarak Final Grubu'nda önemli bir avantaj elde etti.

Bu sonuçla birlikte 1. Lig hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Kahramanmaraş Kipaş İstiklalspor, hem sahadaki performansıyla hem de taraftar desteğiyle dikkat çekiyor.