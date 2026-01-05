Yeni haftada Türkiye genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim bekleniyor. Bugün ve yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer yağmur geçişleri görülecek. Ancak Çarşamba gününden itibaren, Balkanlar üzerinden giriş yapacak yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalması, bazı bölgelerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Yağışlar kar şeklini alacak

Hafta ortasından sonra özellikle iç kesimlerde yağışların türü değişecek.

İç Anadolu’da çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, perşembe itibarıyla karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak.

Bu sistemin hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini artırarak devam edecek. Erzurum, Erzincan ve Kars çevrelerinde cuma gününden itibaren yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma beklendiği bildirildi.

Bölge bölge hava durumu

Marmara ve Ege: Hafta boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Perşembe gününden sonra hava daha soğuk olacak, Trakya’da kar ihtimali bulunuyor.

Akdeniz: Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanaklar görülebilir. Denizlerde ise fırtına ve rüzgar ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

Karadeniz: Perşembeden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Yağışların çoğunlukla yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteoroloji yetkilileri; buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.