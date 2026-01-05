Memur, emekli ve kira artışlarını doğrudan etkileyen enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre, Aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerle birlikte 2025 yılının ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti.

TÜİK verilerine göre enflasyon;

Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89,

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89,

12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,88 artış gösterdi.

Memur ve memur emeklisine yüzde 18,60 zam

Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Bu orana, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik zam eklendiğinde, 2026 yılının ilk 6 ayı için memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplamda yüzde 18,60 olarak hesaplandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 12,19 olarak uygulanacak.

Açıklanan bu oranlar, 2026 yılının ilk yarısında memur, emekli ve kira artışlarının temel belirleyicisi olacak.