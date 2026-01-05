Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki akaryakıt istasyonunda gasp girişiminde bulundukları iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Mıdık Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 16 Kasım 2025'te meydana gelen gasp girişimine ilişkin tutuklanan M.M. ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan E.K. için savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
Sanıkların 'birden fala kişiyle kendisini tanınmayacak hale koyarak silahla yağma' suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, kar maskesi takan M.M. ve E.K.'nın gece saatlerinde gittikleri istasyonun sahibi F.Ş. ve çalışanı M.B.'yi tabancayla tehdit edip kasadaki parayı istediği belirtildi.
M.M.'nin, zorla kasayı açmaya çalıştıkları sırada kendilerine engel olmaya çalışan M.B.'nin kafasına tabancanın kabzasıyla vurduğu anlatılan iddianamede, daha sonra sanıkların otomobille olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.
İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.