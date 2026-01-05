Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

En yüksek artış konutta

Ağırlığı en fazla olan üç ana harcama grubunda yıllık bazda şu artışlar görüldü:

Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 28,31

Ulaştırma: yüzde 28,44

Konut: yüzde 49,45

Bu grupların yıllık enflasyona etkisi ise gıdada yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36, konutta yüzde 7,52 olarak hesaplandı.

Aylık değişimlerde gıda öne çıktı

Aralık ayında aylık bazda en dikkat çekici artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. Aylık değişimler şöyle gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 1,99 artış

Ulaştırma: yüzde 1,03 azalış

Konut: yüzde 1,39 artış

Bu grupların aylık enflasyona etkileri ise gıdada yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16, konutta yüzde 0,24 oldu.

Fiyatı artan ürün sayısı çoğunlukta

Endekste yer alan 143 temel başlıktan, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla:

27 başlıkta fiyat düşüşü,

8 başlıkta değişim olmazken,

108 başlıkta ise fiyat artışı yaşandı.

Veriler, aralık ayında fiyat artışlarının yaygın olduğunu ve özellikle konut ve gıda kalemlerinin enflasyon üzerindeki etkisinin güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.