Uzmanlar, ilan sayısındaki bu artışın arkasında özel sektörün büyümesi ve kamu kurumlarının da güvenliklere ihtiyaç duyması olduğunu belirtiyor.

İşverenler, işyerlerinde güvenliği sağlamak amacıyla bu pozisyon için daha fazla personel istihdam ediyor. Birçok şehirde yayınlanan iş ilanları incelendiğinde, güvenlik görevlisi pozisyonlarının geçtiğimiz yıllara oranla iki katı artış gösterdiği görülüyor.

Özellikle büyük şehirlerdeki alışveriş merkezleri, şirketler ve oteller, güvenlik personeline en fazla ihtiyaç duyan alanların başında geliyor. 2025 yılındaki iş hacmi artışının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülüyor.

Yeni yatırımlar ve şehir merkezlerinde artan iş ve sosyal yaşam alanları, güvenlik görevlisi pozisyonlarına olan talebi daha da artıracak gibi duruyor.

İş arayan adaylar için bu durum büyük fırsatlar sunuyor ve sağlanan eğitim programları ve sertifika fırsatlarıyla sektöre yeni adım atacak binlerce güvenlik görevlisi adayı yetiştiriliyor.

İş fırsatlarının bu kadar yüksek olması, adayların dikkatini çekiyor ve birçok firmanın iş ilanlarındaki başvuru sayılarının artmasına olanak tanıyor.

Alışveriş Merkezlerinden Şantiyelere: Güvenlik Görevlisi Pozisyonları Hızla Artıyor

Güvenlik görevlisi pozisyonlarına duyulan talep son yıllarda hızlı bir şekilde artış gösteriyor. 2025 yılında iş ilanları rekor seviyelere ulaşırken, 2026’da da bu yükselişin devam edeceği öngörülüyor.

Güvenlik görevlisi iş ilanları yayınlayan firmalar, artışlarını sadece rakamsal değil, sektörel olarak da çeşitlendiğini dile getiriyor. İşverenler, özellikle güvenliğin kritik olduğu alanlarda personel ihtiyacını giderek artırıyor.

Güvenlik görevlisi iş ilanları en çok alışveriş merkezleri ve perakende sektöründe ortaya çıkıyor. Büyükşehirlerdeki alışveriş merkezleri sürekli olarak müşteri yoğunluğuna sahip olduğu için mağaza güvenliği oldukça önemli bir ihtiyaç haline geliyor.

Mağazadaki hırsızlıkları önlemek, acil durumlarda müdahale etmek ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için firmalar sık sık işe alım gerçekleştiriyor. Oteller ve konaklama sektörlerinde de güvenlik görevlisi alımlarında oldukça büyük bir istihdam artışı yaşanıyor.

Turistik şehirlerdeki oteller, hem misafir güvenliklerini sağlamak hem de tesislerini korumak amacıyla sık sık personel istihdam ediyor. Son dönemlerde ise inşaat malzemeleri satan firmalar, güvenlik personeli alımında yaptıkları hızlı yükseliş ile dikkat çekiyor.

Şantiyelerde değerli malzemeler ve ekipmanlar bulunduğundan dolayı güvenliği sağlamak ve izinsiz girişleri engellemek için güvenlik görevlilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artış gösteriyor. Bu sektörlerin yanı sıra bankalar, hastaneler, özel ofisler ve büyük kurumsal şirketler, hem çalışanlarının hem de ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak adına eleman alımı süreçlerini hızlandırıyor. Önümüzdeki dönemlerde de bu yükselişin devam etmesi bekleniyor ve güvenlik sektörünün iş arayan adaylar için güçlü istihdam fırsatları sunan bir alan olarak varlığını sürdürmesi bekleniyor.

Silahlı ve Silahsız Güvenlik Görevlisi İlanları Artıyor!

Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi pozisyonlarındaki ilan sayısında belirgin bir yükseliş yaşanıyor. İlanlar rekor seviyeye ulaşırken, bu istihdam artışının devam edeceği öngörülüyor.

Firmalar, işyerlerindeki güvenliği sağlamak adına hem silahlı hem de silahsız personeller için ilanlar yayınlıyor.

Silahlı güvenlik görevlileri için bankalar ve büyük kurumsal şirketler ilanlar yayınlarken, silahsız güvenlik görevlileri için ise alışveriş merkezleri, konutlar, hastaneler ve ofisler tarafından istihdam fırsatı sunuluyor.

Artan ilan sayısı, hem adaylar hem de firmalar için fazlasıyla fırsat sunuyor. İş arayan adaylar, sektördeki aktif ilan artışı sayesinde daha fazla pozisyona başvurma imkânı buluyor. Firmalar ise iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek için hızlı personel alımı gerçekleştiriyor.

Sertifikalı Güvenlik Görevlisi Olmak Artık Daha Kolay

Türkiye’de güvenlik sektörüne duyulan talep artış gösterirken, adaylar için eğitim fırsatları da oldukça önemli hale geliyor. Silahlı ya da silahsız güvenlik görevlisi olmak isteyen bireyler, yapılan kurslar ve sınavlar sayesinde sertifika kazanarak iş başvurularında avantaj sağlayabiliyor. İnsan kaynakları uzmanları, eğitimli ve sertifikalı güvenlik görevlisi personellerinin iş bulma şansının yüksek olduğunu belirtiyor.

Adaylar İçin Güncel Fırsatlar SecretCV’de!

Güvenlik iş ilanı sayısı hızla artarken, adaylar için iş başvurusu süreçleri de kolaylaşıyor. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlileri için ilanlar, Türkiye’nin en güvenilir iş bulma platformu olan SecretCV üzerinden yayınlanıyor.

Adayların birçok farklı şehir ve ilçedeki firmalar tarafından yayınlanan ilanlara tek tıkla ulaşabilmeleri için ücretsiz üye olmaları yeterli. Adaylar, güvenlik görevlisi iş ilanları sayfasından tüm güncel ilanları inceleyebilir ve kariyeri için doğru başvuruyu yapabilir!

Bu Bir İlandır