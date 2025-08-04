Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki Yanık Petrol Kavşağı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan E.A., S.A., A.Ö. ve görevli polis memuru U.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe tamamen açıldı.