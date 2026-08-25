Kaza, Alanya’nın Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. (41) idaresindeki 07 AKC 826 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken iddiaya göre aniden önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani bir manevra yaptı.

Sol şeride geçen araç, kontrolünü yitirerek refüje çarptı ve çarpışmanın şiddetiyle devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla devrilen araçtan çıkarılan sürücü M.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. (29), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda bir süre trafik aksaması yaşandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.