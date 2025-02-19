Türkiye’nin güneydoğusunda yetişen ve halk arasında menengiç olarak da bilinen bitkiden elde edilen bıttım sabunu, sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. İçeriğindeki yüksek oleik asit oranı sayesinde doğal nem dengesini koruyarak cilt ve saç sağlığını destekleyen sabun, özellikle saç dökülmesi ve cilt problemleri yaşayanlar için öneriliyor.

Uzmanlara göre, antioksidan özellikleri bulunan bıttım sabunu, kepek oluşumunu engelleyerek saç derisini besliyor ve doğal bir nemlendirici olarak cildin kurumasını önlüyor. Kimyasal içerikli ürünlere alternatif olarak tercih edilen bu sabun, doğal bakım ürünlerine yönelen vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Doğal ve bitkisel içerikli bakım ürünleri kullanmak isteyenler için bıttım sabunu güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.