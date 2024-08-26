Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçeSİNe bağlı Sarıçukur Mahallesinde yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, sıkışan hayvanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Yapılan kurtarma operasyonunun ardından büyükbaş hayvan, güvenli bir şekilde sahibine teslim edildi.
Kurtarılan hayvana, sağlık durumu açısından su verilerek bakım yapıldı.
Olay, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi takdir topladı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR