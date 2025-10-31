Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın duruşması bugün görüldü.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Dördüncü gününe giren üçüncü duruşmada mahkeme heyeti, karar öncesi son savunmaların alınmasının ardından saat 14.00’e kadar ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan heyet otel sahibi Halit Ergül eşi, damadı ve 2 kızı da dahil olmak üzere 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıkların cezalarında indirim uygulanmadı.