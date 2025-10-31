Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sırasında bir şahıs, kız kardeşi olduğu öne sürülen kadına sokak ortasında şiddet uygulamaya başladı.

Olayı gören çevredeki esnaf, kadının yardım çığlıklarına kayıtsız kalmadı.

Bir esnaf, olaya müdahale ederek saldırganı uzaklaştırdı ve kadını kurtardı. Ardından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan şahsın kimliği ve olayın kesin nedeni araştırılıyor.