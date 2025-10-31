Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun’un Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıkların sembolü olan İstiklal Madalyası’nın kente tevdi edilmesi ve Giresun’un adının 'Yiğit Giresun' olarak onurlandırılması amacıyla başlatılan imza kampanyasına dair konuştu.

Ali Kara, 'Giresun tarihinde ilk kez bir konuda tam birlik sağladık' diyerek kampanyanın son durumuna ilişkin bilgi verdi. "Şu anda web sitesinden başlatılan ‘Yiğit Giresun’ kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis'e gitmek.” dedi.