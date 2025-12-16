Gökay T. (21) idaresindeki 06 BUJ 416 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü yakınlarında aynı istikamette seyreden Recep Sefa T'nin (22) kullandığı 71 ADZ 165 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Yaşar Kağan Akgül (22) araçta sıkıştı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akgül, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüleri gözaltına alındı.