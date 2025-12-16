Meksika’da havacılık kazalarına bir yenisi eklendi. Meksiko’nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı’na 5 kilometre mesafede acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazayı doğrulayan Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

En Az 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Yetkililerden alınan bilgilere göre uçakta; 8 yolcu ve 2 mürettebat olmak üzere toplam 10 kişinin bulunduğu kaydedildi. İlk belirlemelere göre en az 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğer kişilerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Uçağın neden düştüğüne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kazanın acil iniş sırasında meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili teknik ve adli soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, enkaz alanında incelemelerin sürdüğünü ve soruşturma tamamlandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.