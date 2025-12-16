Rusya Soruşturma Komitesi, olayın Moskova bölgesine bağlı Odintsovo ilçesindeki bir okulda meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, reşit olmayan bir öğrencinin, okulda bir başka öğrenciye ve bir güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığı bildirildi.

4. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Saldırıya uğrayan öğrencinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Kseniya Mişonova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden çocuğun 4. sınıf öğrencisi olduğunu duyurdu.

Yaralılar Var

Mişonova, saldırı sırasında okulda yaralıların da bulunduğunu açıkladı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldığı belirtilirken, saldırının nedeni ve detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.