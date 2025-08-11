Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı’nda Meydana Geldi

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 33 L 5313 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bisikletle Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda çarpıştı.

Yaralı Durumu Ağır

Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Bozyazı Devlet Hastanesi’nde yapılan yaralı, durumunun ağır olması nedeniyle Anamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis Soruşturma Başlattı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.