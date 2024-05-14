Bridge English Academy, Öğrencilerin İngilizce Dinleme, Konuşma, Okuma Ve Yazma Becerilerini Özgüvenli Bir Şekilde Geliştirerek Gerçek Dünya Deneyimlerinde İngilizce Konuşmalarını Sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta Eğitim Sektöründe Öncü Olan Bridge English Academy, Öğrencilerin Dil Becerilerini Sadece Derslerde Değil, Aynı Zamanda Günlük Yaşamda Da Kullanmalarını Teşvik Ediyor.

Bu Kapsamda Kent Genelindeki Devlet Okullarında Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrendikleri İngilizce Kalıplarını Ve Kelimelerini Yaşamın İçinde Uygulamalarını Sağlayarak Dil Öğrenme Sürecini Daha Etkili Hale Getirmek İçin Onikişubat Talks Debate Yarışması Yarı Finali Düzenlendi.

Yarışmada Kent Genelinden 16 Devlet Okulunda Eğitim Gören 80 Civarı Öğrenci Tezlerini Savundu.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda Yarı Finalinin Yapıldığı Yarışma Sonrasında 4 Lisenin Öğrencileri Finale Kalmaya Hak Kazanarak 17 Mayıs Cuma Günü Final Müsabakalarında Okullarını Temsil Edecek.

Düzenlenen Yarışma Sonunda Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Bridge English Academy İşletme Sahibi Hasan Tekin İngilizceyi Bütün Öğrencilerin Kullanabilmesi Adına Böyle Bir Çalışmaya İmza Attıklarını Dile Getirdi.