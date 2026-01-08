Burdur'un Bucak ilçesinde damadını öldüren ve hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ali Şengül (63), maktul Deniz Top'un (35) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Müştekilerin avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise maktulün sanığa yönelik çok sayıda haksız davranışlar sergilediğini, hakaret ve tehdit eylemlerinde bulunduğunu anlattı.

Deniz Top'un uyuşturucu kullandığını ve olay günü de uyuşturucunun etkisi altında olduğunu iddia eden avukat, maktulün av tüfeğiyle sanığı yaraladığını, müvekkilinin ise öldürme kastının olmadığını savundu.

Maktulü karın bölgesinden yaraladığını belirten avukatı, kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılabilecek sanık hakkında en yüksek oranda haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini kaydetti.

Son sözü sorulan sanık Ali Şengül, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, 'Damadımın önceden hiçbir şeyini görmedim. Sonra kızıma yaptıklarını gördüm, eziyet etmeye başladı. Damadımla ilgilendiğim kadar kendi çocuklarımla ilgilenmedim.' dedi.

Mahkemeye heyeti, iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uygulayarak sanığa 10 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

- Olay

Fatih Mahallesi'nde 20 Ağustos 2025'te Ali Şengül ile damadı Deniz Top arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Şengül, damadını av tüfeğiyle vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Top, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.