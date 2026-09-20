Burdur'da vefat eden Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
19 Eylül Gaziler Günü'nde vefat eden Kıbrıs gazisi Eyüp Öztürk (73) için askeri tören düzenlendi.
Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Sultandere Mezarlığı'na getirildi.
Gazi Öztürk'ün naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Yardımcısı Ökkeş Furkan Karakurt, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, askeri personel, şehit yakınları, gaziler ve Öztürk'ün yakınları katıldı.
Kaynak: AA