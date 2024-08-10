Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı kapsamında, toplu ulaşımda yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler, vatandaşların fuar alanına daha kolay ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirildi.

Fuar süresince, bazı otobüs hatlarının güzergâhlarında değişiklik yapıldı. 12, 21, 30, 36/B ve 38 numaralı otobüs hatlarının güzergâhları, saat 19.00'dan itibaren fuar alanına kadar uzatıldı. Ayrıca, 3, 9, 22 ve 44 numaralı otobüs hatları saat 21.00’den sonra her saat başı fuar merkezinden hareket ederek mevcut güzergâhlarına devam edecek. Bu hizmet gece yarısına kadar sürecek.

Yapılan bu düzenlemelerin, fuar ziyaretçilerine büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Ziyaretçilerin fuar alanına daha rahat erişim sağlayabilmesi, etkinliklere katılımı artıracak ve şehirdeki hareketliliği destekleyecek. Yerel yetkililer, düzenlemelerin fuar boyunca etkin bir şekilde uygulanacağını ve gerektiğinde ek önlemler alınacağını belirtti.