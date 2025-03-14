Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen Başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Mart ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda, gündeme alınan maddeler detaylı bir şekilde görüşülerek karara bağlandı.
Büyükşehir Belediyesi, toplantıyı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayarak vatandaşların da süreci takip etmesini sağladı. Canlı yayında, ilçelere yapılacak yatırımların planlaması emekli Pazar desteği, Yeni araç alımı gibi önemli konular ele alındı.