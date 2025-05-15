Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Mayıs ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan Toplantıda, gündeme alınan maddeler detaylı bir şekilde görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, toplantıyı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayarak vatandaşların da süreci takip etmesini sağladı.

Toplantıda, ilçelere yapılacak yatırımların planlamasından ve hizmet alımları gibi önemli konular ele alındı.