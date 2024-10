Proje kapsamında şehrin muhtelif noktalarından 600’e yakın öğrenci, Büyükşehir Belediyesinin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek can dostlarla bir araya geldi. Barınakta rehabilite edilen sokak hayvanlarını severek mama veren öğrencilere, can dostları oyun arkadaşı oldu. Ziyarette veteriner hekimler, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi ile tedavi süreçleri hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Programda, ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunularak hediyeler de verildi.

Programda minik öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, yavrularımız, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etme fırsatı buldu. Burada can dostlarla bir araya geldiler, buradaki faaliyetlere ilişkin bilgiler aldılar. İfadelerini kullandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu