Anne Buse Altıparmak, kızını 28 Mart sabah saatlerinde Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki özel kreşe bıraktıktan sonra işine gitti.

Kreş yönetiminden öğle saatlerinde "kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığı" söylenerek aranması üzerine çocuğunun yanına giden Altıparmak, bebeğinin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekeleri olduğunu fark etti.

Buse Altıparmak, eşi Onur Altıparmak ile kızını hastaneye götürdü. Çift daha sonra savcılık talebiyle ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerinde, bebeklerinin kreşteki yaşı daha büyük iki çocuk tarafından darbedildiğini gördü.

Altıparmak çifti konuyla ilgili kreş ve olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında şikayetçi oldu.

