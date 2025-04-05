İstanbul- İzmir otoyolu Orhangazi mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil birbiriyle çarpıştı.

Kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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S. B, E. H. K, A. Ç. ve eşi E. Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı. 

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Yaralılardan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.