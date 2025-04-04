Gaziantep'te 28 Mart'taki silahlı kavgada yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Küllü Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Fethi Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fethi Ş'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kırsal Küllü Mahallesi'nde 28 Mart'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanmıştı.