Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sanat hayatına kazandırılan Sahne Maraş Tiyatro Okulu, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sanatseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği tiyatro oluşumu, bu kez ulusal düzeyde önemli bir ödülle adından söz ettirdi.

Sahne Maraş’ın geçtiğimiz ay sahnelediği ve 1980’li yılların İstanbul’unda geçen mahalle yaşamını esprili bir dille ele alan “O Film Öyle Değil” adlı tiyatro gösterisi, “12. Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri” kapsamında Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nu kutlayarak başarılarının devamını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın kültür ve sanat alanında her geçen gün daha fazla ses getirmesi, bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun kısa sürede elde ettiği bu başarı, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesi. ‘O Film Öyle Değil’ adlı oyunumuzun, 12. Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülüne layık görülmesi; sadece ekibimiz için değil, şehrimiz için de büyük bir onur. İnşallah bu başarılar artarak devam edecek. Yönetmenimiz Hakan Hüseyin Gül, genel sanat yönetmenimiz Samet Demir nezdinde eğitimlere katılan tüm hocalarımızı, çok değerli oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sahne Maraş’ı sadece Kahramanmaraş’ta değil, farklı şehirlerde de temsil edecek turne planlamalarımız var. Sanatı merkezine alan bir şehir inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” cümlelerini kaydetti.