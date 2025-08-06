Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yol yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da da önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi Mahallesi’nin dört önemli sokağı baştan uca yenilendi. Yoğun ve uzun süreli kullanım ile altyapı çalışmaları sırasında hasar gören Civelek Sokak, 8002 Sokak, Suçatı Sokak ve Battal Sokak’ta sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Toplam 4 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Modern ve konforlu bir ulaşım imkânı sunan yeni yollar, mahalle sakinlerinden tam not aldı. Battalgazi Mahalle Muhtarı Turgay Öztürk, gerçekleştirilen çalışmaların mahalle için önemine değinerek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.