Şehir genelinde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan kültürel etkinliklere tüm alanlarda faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilgi, tecrübe ve müdahale hızını artırmak için de eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince şehir merkezi ve ilçelerde kamu kurumları ziyaret edilerek binlerce kişiye afet ve acil durumlara ilişkin bilgiler aktarılıyor. Sivil toplum kuruluşu gönüllülerine verilen İleri Seviye Yangın ve Yangınlarla Mücadele Eğitimleri de devam ediyor.

Bu kapsamda, Göksun Şehit Selahattin Bağrıaçık Anaokulu ve Onikişubat Şehit Fatih Gök İlkokulunu ziyaret eden itfaiye ekipleri; itfaiyecilik mesleği, yangına müdahale, arama kurtarma faaliyetleri, meydana gelebilecek olası yangınların önüne geçme gibi pek çok konuda öğrencilere bilgiler aktardı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehir genelinde afet ve acil durumlara yönelik eğitim ve tatbikatların kesintisiz devam edeceği belirtildi.