Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşlik bağını simgeleyen projede sona gelindi. Depremin izlerini silmekle kalmayan, aynı zamanda dayanışma ve umudu yeniden yeşerten bu mahallede, artık yeni bir hayat başlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mahallede inşası tamamlanan konutların anahtar teslimi için bugün Kahramanmaraş’ta buluştu. Liderlerin katılımıyla gerçekleşecek bu anlamlı törende, mahalle sakinleri yeni yuvalarına kavuşacak.

Yeni binalar yalnızca fiziksel yapılar değil; kardeşliğin, umudun ve birlikte ayağa kalkmanın da simgesi olacak. Azerbaycan Mahallesi, hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yansıtıyor.

Tören alanından canlı yayınla gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.