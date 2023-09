Eserinde vatanına, milletine ve devletine büyük katkılar sağlayan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Ali Fuat Başgil, Cemil Meriç, Nurettin Topçu gibi isimlere yer veren Sılay, bu isimlerin ortaya koyduğu hizmetlerin unutulmayacağını vurguladı. 26 ve 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’ten de övgülerle bahseden Sılay, Güvenç’i “Sıra Dışı İdealist Bir Vali” diyerek tanımladı.

Celalettin Güvenç ile ilgili anılarından da bahseden Sılay, eserinde şu ifadelere yer verdi: “Konuştuğumuz konu her zaman devletimizin bekası, milletimizin saadeti ve Din-i Mübin’in anlaşılarak yaşanması, örgün ve yaygın eğitimle yaşatılması olurdu. Büyük ideallerin adamı Celalettin Güvenç kardeşime her zaman saygı duydum. Dualarımdasın kardeşim. Allah’a emanet, sayın valim.”

Celalettin Güvenç’te, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak Mehmet Sılay’a teşekkür etti. Güvenç, mesajında şu sözlere yer verdi: “Kadim Dostum Sn. Dr. Mehmet Sılay kadirşinaslık gösterip üstatların arasına ismimizi yazarak, kariyer ödülü vermiş. Sonsuz teşekkür ediyorum. Şükrün aslı lütfu bol olan Allah’adır.”

Dr. Mehmet Sılay Kimdir?

1949 Hatay doğumlu. İlk ve orta eğitimi Kırıkhan ve İskenderun Lisesi’nde, üniversiteyi İstanbul Cerrahpaşa Topçu Cemil Meriç ve Necip Fazıl’ı tanıdı. Tarih otoritesi İsmail Hami Danişmend’in akademik toplantılarına katıldı. Üroloji ihtisasını Almanya’da, askerlik hizmetini de Erzincan’da bitirdi. İskenderun Devlet Hastanasi Başkamiliği ve 20. Dönem Hatay Milletvekilliği yaptı. Muhtelif insani yardım kuruluşlarında hizmet etmiştir. Türkiye Yazarlar Birliği ve Sınır Tanımayan Doktorlar Grubu üyesidir. Şu an Kızılay Ankara İl Başkanı olarak hizmet etmektedir. Araştırma ve Seyahatname Yazarı.