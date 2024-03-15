Dünya genelinde kakao çekirdeklerinin fiyat artışı, çikolatanın raf ücretlerini de etkiledi.

Dünyanın başlıca kakao üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili'ndeki büyük kakao işleme tesisleri, fiyatı hızla artan kakao çekirdeklerini satın alamadıkları için kakao işlemeyi azaltmak ya da durdurmak zorunda kaldı.

Fiyatı yükselecek

Bu durum, dünya genelindeki çikolata fiyatlarının daha fazla yükseleceği anlamına geliyor.

Dünya genelindeki kakaonun yaklaşık yüzde 60'ını üreten Gana ve Fildişi Sahili'nde üç yıldır kakao rekoltesinin düşük olmasının ve dördüncü yılda da düşük rekoltenin beklenmesiyle çikolata üreticileri, çikolata fiyatlarına zam yaptı.

En yüksek seviyeye çıktı

Kakao fiyatları geçen yıl iki kattan fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Tropical Research Services'te çalışan kakao uzmanı Steve Wateridge, "Arzdaki ciddi düşüşü dengelemek için talebi de ciddi ölçüde azaltmamız gerekiyor." dedi.

Ham kakao kullanarak çikolata imal edemeyen çikolata üreticileri, kakao çekirdeklerini daha sonra çikolata yapımında kullanılan yağ ve liköre dönüştüren kakao işleme tesislerine bel bağlıyorlar.

Fakat kakao işleme tesisleri, kakao çekirdekleri satın almaya maddi güçlerinin yetmediğini belirtiyor.