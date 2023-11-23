şehrin farklı noktalarında oluşturduğu mağazalarla Kahramanmaraş halkının ihtiyaçlarını karşılayan Çırağın AVM, Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok markada ürün yelpazesini bünyesinde bulunduruyor.

Gücünü halktan alarak her geçen gün büyümeye devam eden çırağın alışveriş merkezi, müşterilerine sunduğu birbirinde özel kampanyalarla alışverişin tek adresi olma özelliğini taşıyor.

Kampanyalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çırağın AVM mağaza müdürü Yunus Emre Çekem, fırsatlardan yaralanmak isteyen vatandaşları beklediklerini söyledi.

