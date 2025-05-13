Son maçta sergilediği performansla dikkat çeken Ciro Immobile, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla hem geleceği hem de takım içindeki rolü hakkında önemli mesajlar verdi. Tecrübeli golcü, takımın gelişiminden memnun olduğunu belirterek, ayrılacağı yönündeki iddiaları da net bir dille yalanladı.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Immobile, “İyi şeyler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Hocamızın istediği gibi çalışıyoruz. Şu an kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum,” ifadelerini kullandı. Takım içindeki uyumun her geçen gün arttığını vurgulayan yıldız futbolcu, kulüp başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi: “Başkanımızla da aramızda güzel bir konuşma geçti. Daha iyi seviyelere gelebilmek için böyle bir konuşmamız oldu.

Son dönemde çıkan transfer söylentilerine de açıklık getiren Ciro Immobile, “Benim için gideceğim yönünde şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Burada mutluyum. Kafam da rahat,” diyerek kulüpte kalacağını net bir şekilde ifade etti.

Ciro Immobile Takımda Kalacak mı?

Yıldız futbolcunun açıklamaları, son günlerde medyada sıkça yer alan transfer dedikodularına son noktayı koydu. Immobile'nin hem teknik heyetle hem de yönetimle uyum içinde çalıştığını vurgulaması, taraftarlar için de olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.