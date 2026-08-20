UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu ilk maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetmendeki temsilcimiz Beşiktaş ile Zeljko Spajic'in çalıştırdığı Litvanya ekibi Kauno Zalgiris, Alman hakem Tobias Stieler'in düdük çaldığı müsabakada Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, konuk ettiği rakibi Kauno Zalgiris'i 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Hyeon Gyu-Oh, 12. dakikada Amir Murillo, 60. dakikada Orkun Kökçü (penaltı) kaydetti.
TROSSARD SAKATLANDI
Arsenal'den Beşiktaş'a gelen yeni transfer Leandro Trossard, karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
VLAHOVIC İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris karşısında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
UEFA listesine adı yazdırılan Sırp golcü, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma bölümünde 26 yaşındaki santrfora yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Maçta Beşiktaş'ın durumu 3-0 yapmasının ardından Dusan Vlahovic, Hyeon Gyu-Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Tribünler yeni yıldızlarına oyuna girerken büyük destek verdi.
RÖVANŞ 27 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ
İlk maçı 3-0 kazanan ve büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, 27 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris ile deplasmanda TSİ 20:00'de karşılaşacak.