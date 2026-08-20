Trendyol Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ligin ikinci haftası, yarın oynanacak tek açılış mücadelesiyle başlayacak ve hafta sonu dev maçlarla devam edecek.
Açılış Maçı Erzurum'da
Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, sahasında dev rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma yarın saat 21.30'da başlayacak.
2. Hafta Maç Programı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'de 2. haftanın tam programı şu şekilde:
21 Ağustos Cuma:
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21.30 | Erzurumspor FK - Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos Cumartesi:
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19.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor (Çaykur Didi)
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19.00 | Arca Çorum FK - Kasımpaşa (Çorum Şehir)
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21.30 | Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
23 Ağustos Pazar:
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19.00 | Eyüpspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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19.00 | Trabzonspor - İstanbul Başakşehir (Papara Park)
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21.30 | Göztepe - Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)
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21.30 | Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba)
24 Ağustos Pazartesi:
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21.30 | Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)