Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı başladı.

Ligin 69. sezonuna 4 büyükler iyi bir başlangıç yapamadı.

Ligde ilk haftada 4 büyükler arasında yalnızca Beşiktaş galibiyet aldı ve sezona üç puanla başladı.

Son şampiyon Galatasaray ve Trabzonspor, haftayı beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe ise sahadan mağlup ayrıldı ve haftayı puansız şekilde kapattı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Dolmabahçe'de Eyüpspor ile kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde üç puanı tek golle aldı.

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin kaydettiği golle 4 büyükler arasında sezona galibiyetle başlayan tek takım oldu.

Eyüspor'da David da Costa, yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.