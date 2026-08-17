Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Kadıköy'deki mücadele Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe - Lyon maçı saat kaçta?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde Lyon karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Lyon maçı hangi kanalda?

Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma dijital ortamda tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Fenerbahçe - Lyon maçının tüm detayları

Karşılaşma: Fenerbahçe - Olympique Lyon

Fenerbahçe - Olympique Lyon Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Tarih: 18 Ağustos 2026 Salı

18 Ağustos 2026 Salı Saat: 22.00

22.00 Stadyum: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Yayın: TRT 1

TRT 1 Yayın şekli: Canlı ve şifresiz

Rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.

Fenerbahçe-Lyon karşılaşması için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle avantaj arayacak.

Fenerbahçe iki turu geride bıraktı

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lyon eşleşmesine gelene kadar Górnik Zabrze ve Sturm Graz'ı geride bıraktı.

Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynadığı 3. eleme turunda İstanbul'daki ilk maçı 2-0 kazanırken, Avusturya'daki rövanştan da 1-0 galip ayrıldı. Böylece toplamda 3-0'lık skorla play-off biletini aldı.

Lyon ise play-off'a gelirken Sparta Prag'ı eledi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Fransız temsilcisi, rövanşta 3-0 kazanarak toplamda 4-2'lik skorla tur atladı.

17 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son lig aşaması deneyimi 2008-2009 sezonunda yaşandı. Sarı-lacivertli takım, organizasyonda bugüne kadar 6 kez lig veya grup aşamasında mücadele etti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı sezonu ise 2007-2008 oldu.

Arthur Zico yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon Avrupa'nın en büyük kulüplerinin yer aldığı turnuvada çeyrek finale kadar yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde İngiliz temsilcisi Chelsea'ye elenerek yarı final şansını kaybetti.

Elemelerde 11 kez hüsran yaşadı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce elemelerden geçerek lig aşamasına kalma konusunda 11 kez başarısız oldu. Sarı-lacivertlilerin geçmişte Feyenoord, Dinamo Kiev, Young Boys, Spartak Moskova, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica ve Lille gibi takımlarla oynadığı eleme eşleşmeleri, Avrupa'nın en büyük organizasyonuna ulaşma yolunda önemli dönemeçler oldu.

Son olarak geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselmiş ancak Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.