Süper Lig’de 2026-2027 sezonu resmen başladı.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Metin Diyadin’in çalıştırdığı Gençlerbirliği ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Oğuzhan Aksu’nun düdük çaldığı maçta Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği müsabakadan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla yenildi.

GENÇLERBİRLİĞİ GERİ DÖNDÜ

Mücadelede ilk golü 13. dakikada Anderson Talisca kaydetti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Gençlerbirliği, 37. dakikada Franco Tongya ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sona ererken Başkent ekibi 56. dakikada Oğulcan Ülgün ile bulduğu golle takımını 2-1 öne geçirdi.

FENERBAHÇE PUANSIZ BAŞLADI

Mücadele başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Gençlerbirliği oldu. Fenerbahçe ise yeni sezona puansız başladı.

FENERBAHÇE DE KAZANAMADI

Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor'un da puan kaybettiği haftada sahadan eli boş ayrılarak zirve yarışına istediği başlangıcı yapamadı.