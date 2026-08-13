Süper Lig'de 69. Sezon Perdesi Açılıyor

Türk futbolunda heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 17 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından verilen 88 günlük ara sona erdi. Ligin 69. sezonu, Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak açılış maçıyla start alıyor.

Türkiye'nin 13 farklı ilinden 18 takımın yer alacağı bu dev organizasyon, 9 ay 9 gün (282 gün) sürecek ve toplam 306 karşılaşmaya sahne olacak. 14 Ağustos'ta başlayacak olan maraton, 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Sezonun ilk yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'de ikinci devre 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla kaldığı yerden devam edecek. Ligde mücadele 23 Mayıs 2027'de oynanacak son hafta maçlarıyla son bulacak.

İlk "Büyük" Maç 4. Haftada

Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbiler ve büyük maçların takvimi de netleşti. Sezonun ilk büyük kapışması 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

4.Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe-Beşiktaş 6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray Fenerbahçe - Sturm Graz Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Şampiyonlar Ligi Rövanş) İçeriği Görüntüle

8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe (Derbi)

13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray (Derbi)

15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

Transfer Dönemi ve Kurallar

Yeni sezonda takımlar maç kadrosunda kriter aranmaksızın 10 yabancı futbolcu oynatabilecek. Bunun yanı sıra kulüpler, 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş 4 yabancı futbolcuyu daha kadrolarına dahil edebilecek. A takım listesine en fazla 28 futbolcu yazılabilecek.

22 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi 4 Eylül'de sona erecek. Ara transfer dönemi ise 1 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig İlk Hafta Programı

Sezonun açılış haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: