Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 futbol sezonu fikstürüne göre, Süper Lig'de yeni sezona start veriliyor. Sarı-lacivertli taraftarların yakından takip ettiği "Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?" sorusu resmiyet kazandı.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Kritik mücadele 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Başkent Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu heyecan dolu 90 dakika, Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşunun ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın biletleri ev sahibi kulüp tarafından satışa sunulurken, başkentteki futbolseverlerin tribünlere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.