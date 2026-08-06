Türkiye futbol liglerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu, futbolseverlerin uzun süredir beklediği açılış mücadelesiyle yarın resmen start alıyor. Ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların gün ve saat bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
Sezonun Açılışı Bolu'da Yapılıyor
2026-2027 sezonunun ilk düdüğü Bolu'da çalacak. Ligin açılış mücadelesinde Boluspor, sahasında Manisa FK'yi konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan bu heyecan dolu karşılaşma yarın saat 21.30'da başlayacak.
Trendyol 1. Lig 1. Hafta Maç Programı
Futbol heyecanının hafta sonu boyunca hız kesmeden süreceği ilk haftanın güncel maç takvimi şu şekilde:
7 Ağustos Cuma
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21.30 | Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk Stadı)
8 Ağustos Cumartesi
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17.00 | Bandırmaspor - İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül Stadı)
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19.00 | Ümraniyespor - Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı)
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19.00 | Sivasspor - Esenler Erokspor (4 Eylül Stadı)
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21.30 | Antalyaspor - Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya)
9 Ağustos Pazar
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19.00 | Alagöz Holding Iğdır FK - Fatih Karagümrük (Aktepe Stadı)
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19.00 | SMS Grup Sarıyer - Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş Stadı)
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21.30 | Vanspor - Kayserispor (Spor Toto Akhisar Stadı)
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21.30 | Bodrum FK - Bursaspor (Bodrum İlçe Stadı)
10 Ağustos Pazartesi
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21.30 | Pendikspor - Batman Petrolspor (Pendik Stadı)