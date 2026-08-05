Türk futbolunun önemli kulüplerinden Trabzonspor ile dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın adı gündemin ilk sırasına yerleşti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool formasıyla büyük başarılar yaşayan Mısırlı yıldızın bordo-mavili takıma transfer olacağı yönündeki gelişmeler futbol kamuoyunda büyük ses getirdi.

Transfer iddialarının ardından birçok uluslararası spor medya kuruluşu gelişmeyi son dakika olarak duyururken, Salah ismi dünya futbolunun gündemine taşındı.

Salah'tan Trabzonspor Formasıyla Mesaj

Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde Muhammed Salah'ın bordo-mavili forma ile verdiği pozlar dikkat çekti.

61 numaralı formayı giyen yıldız futbolcunun, taraftarlara yönelik olarak "Trabzon hazır mısın? Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon" mesajı verdiği aktarıldı.

Taraftarlar Havalimanında Karşıladı

İddialara göre tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan özel uçakla İstanbul'a gelen Muhammed Salah, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Salah'ın taraftarlarla buluştuğu anlarda büyük coşku yaşanırken, yıldız futbolcu Trabzonspor formasıyla taraftarları selamladı ve üçlü çektirdi.

2 Yıllık Sözleşme İddiası

Trabzonspor'un Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sürecin tamamlanacağı öne sürüldü.

Transferin gerçekleşmesi halinde Salah'ın bordo-mavili kulüp tarihinin en dikkat çeken transferlerinden biri olması bekleniyor.

Dünya Basınında Geniş Yankı Uyandırdı

Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer iddiası, sadece Türkiye'de değil dünya basınında da büyük ilgi gördü.

Birçok spor yayın kuruluşu, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin gelişmeleri son dakika haberleriyle takipçilerine duyurdu. Trabzonspor taraftarları ise kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklerken, transfer gündemi futbol dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.