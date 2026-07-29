Şehrimizi voleybolda Efeler Ligi’nin devler arenasında temsil edecek olan Onikişubat Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu dünya voleybolunun tecrübeli isimlerinden Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher Silva ile güçlendirdi.

Hamacher’in kariyerinde Sada Cruzeiro formasıyla Güney Amerika Şampiyonluğu, Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği ile Brezilya Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları bulunuyor.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Onikişubat Belediyespor, “Bu şehrin rengine, bu armanın gücüne şampiyonlar yakışır” ifadelerini kullandı.

Efeler Ligi’nde mücadele edeceği ilk sezona iddialı bir kadroyla hazırlanan Kahramanmaraş temsilcisi, Hugo Hamacher transferiyle hedefleri doğrultusunda önemli bir hamle daha gerçekleştirmiş oldu.