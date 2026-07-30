Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde bugün Finlandiya temsilcisi Inter Turku’ya konuk oluyor.

İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda her türlü galibiyetle adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Taraftarların heyecanla beklediği bu kritik randevu öncesinde tüm detaylar netleşti.

Inter Turku - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği bu zorlu mücadele ile ilgili yayın bilgileri şu şekilde:

Tarih: 30 Temmuz 2026 Perşembe

Saat: 19.00 (TSİ)

Stat: Veritas Stadı (Turku / Finlandiya)

Hakem: Nathan Verboomen (Belçika) Tarihi Başarı ve Büyük Direniş: Filenin Efeleri VNL'de Çeyrek Finalde Turnuvaya Veda Etti! İçeriği Görüntüle

Yayın Kanalı: TRT 1 (Canlı ve şifresiz) - Tabii platformu

3. Eleme Turundaki Muhtemel Rakip Belli Oldu

Temsilcimiz Başakşehir, Inter Turku engelini aşması durumunda 3. eleme turunda kozlarını paylaşacağı rakibi beklemeye başlayacak. Turuncu-lacivertliler bir sonraki turda Vaduz (Lihtenştayn) ile Atletic Club d’Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Sahaya Çıkması Beklenen Muhtemel 11'ler

Kritik deplasman öncesinde iki takımın sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadroları: