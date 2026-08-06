Sezonun ilk resmi sınavlarını Avrupa kupalarında veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Hradec Kralove deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, Çekya deplasmanından avantajlı bir skorla dönerek İstanbul'daki rövanş öncesi tur kapısını aralamayı hedefliyor.

Hradec Kralove - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Futbolseverlerin ve siyah-beyazlı taraftarların büyük bir merakla beklediği kritik mücadele bugün (6 Ağustos 2026 Perşembe) oynanacak.

Maç Saati: TSİ 20.00

Yayın Kanalı: Kritik mücadele TV100 'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Hakem Üçlüsü: Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Horatiu Fenic yönetecek. Fenic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ve Alexandru Mihai Voda yapacak. Onikişubat Belediyespor’dan Dünya Yıldızı Transferi İçeriği Görüntüle

Beşiktaş Avrupa'da 261. Randevuda

Avrupa kupalarındaki köklü geçmişiyle dikkat çeken Beşiktaş, Hradec Kralove maçıyla birlikte kıta genelindeki 261. karşılaşmasına çıkacak. Geride kalan 260 mücadelede siyah-beyazlılar; 99 galibiyet, 50 beraberlik, 111 yenilgi aldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 351 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde ise 395 gol gördü. Ayrıca UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında bugüne kadar 135 maça çıkan temsilcimiz, bu kulvarda 59 galibiyet elde etti.

Muhtemel 11'ler

Zorlu deplasman öncesi teknik heyetin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde: