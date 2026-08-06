Kahramanmaraş'ı Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde temsil edecek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kipaş İstiklal Basketbolun 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu.

Potanın Aslanları, yeni sezonda birbirinden güçlü rakiplerle mücadele edecek. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği fikstüre göre kırmızı-beyazlı ekip, sezonu İzmir deplasmanında Göztepe karşısında açacak.

İlk İç Saha Maçı TED Ankara Kolejliler'e Karşı

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kipaş İstiklal Basketbol, taraftarı önündeki ilk maçında ise TED Ankara Kolejlileri konuk edecek.

Kahramanmaraşlı basketbolseverler, uzun bir aranın ardından Türkiye Basketbol Ligi heyecanını yeniden kendi şehirlerinde yaşayacak.

İlk 6 Haftada Zorlu Fikstür

Kipaş İstiklal Basketbol'un ilk haftalardaki maç programı şu şekilde oluştu:

1. Hafta: Göztepe (D)

Göztepe (D) 2. Hafta: TED Ankara Kolejliler (E)

TED Ankara Kolejliler (E) 3. Hafta: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (D)

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (D) 4. Hafta: Kağıtspor (E)

Kağıtspor (E) 5. Hafta: Final Spor (D)

Final Spor (D) 6. Hafta: Çiftlikköy Osmanlı Basket (E)

Sezonun ilk bölümü, play-off hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor.

Dev Rakiplerle Karşılaşacak

Kırmızı-beyazlı ekip sezon boyunca Türk basketbolunun önemli kulüpleriyle karşı karşıya gelecek.

Fikstürde; Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Koleji, Ormanspor, Büyükçekmece Basketbol, Mersin Spor Kulübü, Ankara Gücü, Konya BBSK ve iLab Basketbol gibi güçlü ekipler yer alıyor.

Özellikle sezonun ikinci yarısında oynanacak kritik mücadeleler, lig sıralaması açısından belirleyici olacak.

Kahramanmaraş'ta Basketbol Heyecanı Yeniden Zirvede

Geçtiğimiz sezon elde ettiği başarıyla Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Kipaş İstiklal Basketbol, yeni sezonda hem ligde kalıcı olmayı hem de üst sıraları hedefliyor. Kahramanmaraşlı basketbolseverler ise açıklanan fikstürün ardından sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Kipaş İstiklal Basketbol'un Hedefi Başarılı Bir İlk Sezon

Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk sezonunu geçirecek olan Kipaş İstiklal Basketbol, güçlü kadrosu ve teknik ekibiyle lige iddialı hazırlanıyor. Açıklanan fikstürün ardından gözler artık takımın hazırlık sürecine ve ilk hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasına çevrildi.