Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurumsal hizmet kalitesini artırmak ve saha personelinin olası acil durumlara karşı bilgi ile müdahale becerisini geliştirmek amacıyla düzenlediği hizmet içi eğitim ve tatbikatlarına bir yenisini ekledi. Asfalt Üretim Tesisi'nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim, gerçeği aratmayan sahneleriyle dikkat çekti.

Hazırlanan ortak senaryoya göre, Asfalt Üretim Tesisi'ndeki malzeme deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, depo çevresindeki ahşap paletler ve plastik malzemelere sıçrayarak tehlikenin boyutunu artırdı.

Tatbikat süresince başarıyla uygulanan acil durum adımları şu şekilde gerçekleşti:

İlk Müdahale ve Tahliye: Yangını fark eden depo personeli, çevredeki çalışanları uyararak acil durum prosedürünü başlattı. Çalışanlar, belirlenen tahliye güzergâhlarını kullanarak en kısa sürede acil toplanma alanına yönlendirildi.

Söndürme Çalışması: İhbar üzerine harekete geçen Acil Durum Yangın Söndürme ekipleri, yangın söndürücülerle alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Kızılay'dan Kahramanmaraşlı Vatandaşlara “Bir Kan, Üç Can” Çağrısı! İçeriği Görüntüle

Kurtarma ve Sağlık Entegrasyonu: Toplanma alanında yapılan yoklamada bir işçinin eksik olduğu fark edildi. Hızla depoya yönelen arama-kurtarma ve ilk yardım ekipleri, baygınlık geçiren personele ulaştı. Olay yerine sevk edilen İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı personel, hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa alındı.

İtfaiye, AKBEL ve sağlık ekiplerinin ortak senaryoda birlikte hareket etme pratiği kazanması, olası gerçek acil durumlarda müdahalenin çok daha hızlı ve etkin yapılmasına zemin hazırladı.

"Eğitim ve Tatbikatlar Devam Edecek"

Benzer uygulamalı eğitimlerin farklı hizmet birimlerinde de periyodik olarak sürdürüleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Birimi Çavuşu Mehmet Akyol, tatbikata ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: